TELE-ESILINASTUS Ülemaailmse kassarekordi purustanud menufilm «Barbie» vallutab ekraani

«Barbie» teekond suurele ekraanile oli sama värvikas ja üllatav kui nimitegelase piiritu garderoob. Filmi idee sündis 2009. aastal, kuid erinevate stuudiote ja loominguliste nägemuste tõttu kulus aastaid, enne kui filmistuudio Warner Bros Picturesi käe all projekt lõpuks kuju võttis.

Algselt pidi Barbie rolli kehastama teravmeelne komöödianäitleja Amy Schumer, ent loomingulised lahkhelid viisid selleni, et peaosatäitjaks valiti võluv Margot Robbie. Aeg näitas, et see otsus tasus ära ja roll tõi näitlejannale ka Oscari nominatsiooni parima naisnäitleja kategoorias.