PILK PEALE Räppar Metsakutsu pani enda efektse Porsche müüki

Portaali Auto24.ee on riputatud kuulutus, kus otsitakse uut omanikku silmapaistvale Porschele. Tegemist on räppar Metsakutsu erivärvi, püütonirohelise sõidukiga.

Enda ühismeedias on räppar kõnealuse autoga palju kordi poseerinud.

2023. aasta suvel jagas ta näiteks, et võttis enda Porschega ette automatka üle Eesti. «Ütlen ausalt, mulle meeldib omaette olla. Väga. See on minu jaoks auto kõige tähtsam omadus. Tegime kolmandat aastat järjest juunis autodega Eestile tiiru peale,» ütles ta toona.