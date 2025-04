KÕRGEM SEKKUMINE? Lõuna-Aafrikas keset jumalateenistust röövitud USA pastor päästeti, kolm kurjategijat hukkus

Lõuna-Aafrikas Motherwelli linnaosas asuvast baptistikogudusest rööviti 10. aprilli õhtul relva ähvardusel Ameerika Ühendriikidest pärit pastor Josh Sullivan (45). Juhtum leidis aset keset palveteenistust, kus viibisid ka pastori abikaasa ja nende kuus last. 15. aprilli varahommikul tuli aga uudis, et mees on imekombel vigastamata ning päästetud. Sellele eelnes tulevahetus, milles hukkus kolm kurjategijat.