PÄEVAHOROSKOOP 17. aprill: Sõnni elutempo on üsna kiire, Vähi tagala on hästi kindlustatud

Elutempo on üsna kiire, võimalused kirevad. Naudid aktiivset suhtlemist erinevate inimestega, satud mitmesugustele üritustele.

Tahad rohkem kui sul on võimalik saada. Nii mõnigi suure hooga alustatud ettevõtmine võib nüüd pisitasa soiku jääda. VÄHK

Tagala on hästi kindlustatud, suhted lähedastega on head ja kui tekibki arusaamatusi, oskad need kenasti ja kiiresti lahendada.



LÕVI