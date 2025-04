ELU25 Archibald Kald: naistest Eesti parlamendis

Tegemist on väga tunnustatud isikutega, kellest on praeguseks saanud juba legendaarsed naised ka muudes ametites nii Euroopa kui ka kodukandi tasandil. Ei tasu ka mainimata jätta, et praegune valitsus on ka esimene, kus nii mehi kui ka naisi on võrdselt ajaloos. Lisaks on Eesti naised olnud valitud mitmetel kordadel ka Euroopa Parlamenti, olnud ka erakonna esinaisteks. Hetkel on selle tiitli omanikud Eesti 200 juht Kristina Kallas ja Parempoolsete Lavly Perling , eelnevalt ka Reformierakonna juht Kaja Kallas.

Naised… ja poliitikas? Muidugi!

Üldiselt on naiste osalus poliitikas oluline mitte ainult võrdõiguslikkuse seisukohalt, vaid see toob ka uusi vaatenurki ja lahendusi ühiskonna probleemidele. Naised on sageli keskendunud sotsiaalsetele küsimustele, haridusele, tervishoiule, sotsiaalsetele- ja keskkonnaprobleemidele. Uuringud on näidanud, et mitmekesised poliitilised rühmad, kus on tasakaalus meeste ja naiste esindatus, võivad paremini lahendada ühiskonna keerulisi probleeme. Naised toovad sageli esile teemasid, mis on seotud igapäevaelu ning inimõigustega. Seega on nende kaasamine poliitikasse on ka hea viis, kuidas tugevdada demokraatiat ja kaasavust.