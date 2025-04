Luisa Rõivas meenutab oma ema: soovin sulle mõnusat pidu seal üleval

2020. aasta emadepäeval kirjutas Luisa sotsiaalmeedias, et see on tema esimene emadepäev, kus ei saa ise oma emal külla minna või lilli viia. «Aga ta on olnud mulle väga suureks eeskujuks ja loodan, et mina annan kõik selle hea veel kord edasi oma pisikestele naistele Miinale ja Umale.»