«Kui me panime kunagi ammu need piletid müüki sellele esimesele, siis me arvasime, et noh, pool aastat on umbes aega, et küll me kuue kuuga saame need maha müüdud. Ja kui need kahe päevaga läksid, siis üllatus oli ikka suur,» tunnistas Mallukas, rääkides menukaks osutunud vestlusõhtust.