«Ei saanud film, ei saanud seriaal, ei saanud mina. Istusin siis veel need viimased hetked ja mõtlesin, et aga miks ma siia üldse tulin. Miks mind kutsuti. Ma tean, et mind kaamerad jälgisid, aga miks? Kas selleks, et vaadelda, kuidas inimene reageerib võimalusele laureaat saada ja kui ei saa, siis kuidas ta selle vastu võtab? Et oleks nagu mõnitamiseks ja mudimiseks sinna laiale rahvale ette visatud, et näha suures plaanis inimese nägu. Seda nägu, mis kirjeldab kõiki peennüansse?»

«Kogu selle asja juures on huvitav just see psühholoogiline kaar. Esiteks sa ju tead, et sa ei saa preemiat. Kohal olles aga hakkavad need energiad sind ikkagi nii üles kruttima, et sa kaotad meele ja kui ei saa siis tundub, et oledki millestki olulisest ilma jäänud ja hiljem veel tänaval, trammis, FB, ikka keegi tuleb veel rääkima ja mõjub tänitamisena, kuigi nii see pole. Rohkem ei lähe.»