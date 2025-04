ANDREI ZEVAKIN JÄI PIKA NINAGA Mehe taotlus jäi Brigitte Susanne Hundi kohtuasjas rahuldamata

2024. aasta suvel, 7. juulil avaldasid noormehed Andrei Zevakin ja Robin Valting, Zevakini Youtube'i kanalil reaktsioonivideo, kus reageeriti saatele «Üks nädal BSHga». Ilmselgelt tegid noormehed endale kohaselt musta huumorit, kuid Brigitte Susanne Hunt võttis meeste öeldut vägagi südamesse ning kaebas Zevakini lausa kohtusse.



«Mina vabandasin nende inimeste ees ja ma ei ole neid torkinud, ega ole soovinud nendega suhelda ning ei ole nendega kontakti otsinud. Äärmiselt kole on see, et ühte naist nimetatakse persevahehigiks ja mul on kahju, et noored inimesed vaatavad ja võibolla nimetavad ka oma klassikaaslasi samamoodi,» kommenteeris Hunt toona olukorda.