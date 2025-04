Õõvastav inspiratsiooniallikas. Mees aitas vennal tappa nende onu ning kirjutas sellest laulu

Ühel jahedal jaanuariööl aastal 2017 teavitati häirekeskust, et Ohios lebab vigastatud naine ühe maja ees. «Ma näen, et tema peast jookseb verd. Mulle tundub, et ta ei hinga,» ütles helistaja kanali Duo 5 saates «Mõrvarlikud sugulased».