«Hommikusöögiklubi» on 1985. aastal ilmunud John Hughesi lavastatud Ameerika draamafilm. Tegu on ühe 80ndate kultusfilmiga, mis on tuntud eelkõige oma noorteprobleemide ja stereotüüpide käsitlemise poolest.

Film räägib viiest väga erineva taustaga keskkooliõpilasest, kes peavad erinevate rikkumiste pärast laupäevase päeva kooli raamatukogus veetma. Kui algul tundub, et erineva stereotüübi alla langevad õpilased ei suuda omavahel üldse läbi saada, siis aja jooksul avanevad nad üksteisele ning avastavad, et neil on rohkem ühist kui esialgu arvati. Päeva lõppedes mõistetakse, et keskkool pole nende jaoks enam kunagi endine.