ENNE JA PÄRAST FOTOD Ilmetu Hispaania korter muudeti lihtsate vahendite abil värviliseks oaasiks

Merlin Miido jaoks oli see projekt veidi kergem kui varasemad, kuna korter oli väiksem. Kuid see ei tähendanud, et ideed oleksid vähem lennukad. Merlin nägi potentsiaali tavalistes laudades ja toolides, mis said uue elu värviliste tekstiilide ja taimede abil. Iganenud magamistuba muutus täielikult – vana mööbel vahetati välja ja asemele toodi uued, värsked elemendid.