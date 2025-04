Tundub, et möödunud nädalal käsikäes uhkele EFTA galale saabunud Silvia Ilvese ja Lauri Sõmera vahelt on läbi jooksnud must kass. Nimelt ei ole tänase seisuga enam naise sotsiaalmeedias mehega pilte ja lisaks on muusik muutnud ka enda suhtestaatust. Tšellist lükkab toimetusele kuulujutu ümber, justkui nad oleksid mehega lahus.