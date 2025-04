«UNISTUSTE TÄITUMINE» Endine supermodell Tyra Banks avaldas, miks ta otsustas Austraaliasse kolida

«Mul on jäätisefirma nimega SMiZE and Dream,» rääkis Banks saatejuhile Jenna Bush Hagerile. «Ma käisin Austraalias tihti, kuna tootsime seal suures tehases oma jäätiseid ja katsetasime retsepte. Ma lihtsalt armusin sellesse kohta iga korraga üha rohkem, kui ma sinna tagasi läksin. Mulle meeldis seal aina rohkem. Kolm riiki, kus süüakse kõige rohkem jäätist, on Ameerika, Uus-Meremaa ja Austraalia. Mõtlesin, et kuna mul on siin hea olla ja inimesed armastavad jäätist, äkki siis võtame perega kolimise ette ja võtsimegi.»