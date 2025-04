Täna pidanuks Harju maakohtu ette astuma mullu 24. veebruaril liiklusõnnetuse põhjustanud teleajakirjanik Tiina Park. Istung on aga edasi lükatud ja see toimub tuleval nädalal. Harju maakohtu pressiesindaja sõnul lükati istung edasi, kuivõrd süüdistatavale tänane istungi aeg ei sobinud ja nii paluti see edasi lükata.