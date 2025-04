KLÕPSUD Kelly Sildaru üllatas enda koera sünnipäeva puhul uhke tordiga

Postimehe Lemmiku portaalile on Kelly varasemalt rääkinud, et Siberi haski tõugu Kira on tema esimene lemmikloom. Ta saabus perre 2020. aasta alguses, kui Kelly klassikaaslase Amani Kiivikase koer pojad sai. «Kui nende pilte nägin, olin kohe lummatud ning veendunud, et pean sealt pesakonnast endale ühe koera võtma!» rääkis ta mullu jaanuaris antud intervjuus, et erilise välimusega Kira puges talle kohe enda eri värvi silmadega südamesse.