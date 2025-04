Võrumaa staarpoliitik Kalvi Kõva on müüki pannud üle 60 aasta vanuse helesinise sapaka. «See on üks hobi. Panin ta müüki, kuna see on umbes see hind, mis selle auto tegemise jaoks on läinud,» ütleb Võru linnapea, kellele meeldib garaažis nokitseda.