Esmaspäevase Kanal 2 saate «Kuuuurija» keskmes on liiklusõnnetus: kas tõesti on võimalik ilma ühegi asitõendita inimene süüdi mõista arvriis, millest ta ise ei tea mitte midagi? Nii väidab jõusaalihunt Tauno Laasme. «Mind on süüdi lavastatud ja praegusel hetkel ma peaksin kinni maksma hakkama autot, mida mina puruks sõitnud ei ole,» leiab mees.