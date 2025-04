Skandaalsel lauljal Valgel Tüdrukul viskas kops üle maksa: kas teadsite, et Venemaa propaganda töötab samamoodi?

27-aastane Elina Masing on etenduskunstnik, kes tegeleb nii kunsti, tantsimise, lavastamise, näitlemise kui ka muusikaga. Masing on oma loomingus väga isiklik ja nagu igas kunstis, peegeldavad ka tema teosed autori mõttemaailma. Ta hindab erinevaid lähenemisviise ja kunstnikke, kes tegelevad niinimetatud monalisalike teemadega ja avavad neid publikule. Näitleja ise saab inspiratsiooni igapäevaelust ja tihtipeale sellest, mis on kõige vastuolulisem.​ Ta on vabakutseline kunstnik, kelle töö keskendub vastuoluliste küsimuste tõstatamisele ässitavatel ja sageli naeruvääristavatel viisidel, seisab provokatiivse neiu Vikipeedia tutvustes kirjas.​