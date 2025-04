KEMPLUS ILMARADARI ÜLE Saarlased kardavad, et plaanitav ilmaradar on tervisele kahjulik, asjatundjad vaidlevad aga vastu

«Kui ta on külast kaugel, siis veel, aga keset kolme küla, siis see ei ole normaalne,» kurjustas «Kuuuurija» saates üks saarlane, rääkides kavandatavast ilmaradarist. Nii keskkonna agentuuri juht kui sünoptik kinnitavad, et ohtu inimesele ei ole ja radari rajamine oleks väga vajalik.