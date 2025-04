Sünnipäeva tähistav Saskia Alusalu: elu ei ole täiuslik, kuid see on absoluutselt elamist väärt

«31 aastat õppimist, õppimata jätmist ja muutumist – ja see on viinud mind sügavama usalduse ja armastuseni Elu vastu, kui kunagi varem olen tundud,» alustab Alusalu Instagrami tehtud sügavamõttelist postitust.

«Olen tundnud kirjeldamatut rõõmu, sügavat kurbust ja isegi täielikku tuimust. Olen kohanud inimesi, kelle suuremeelsus on mind sügavalt liigutanud – ja teisi, kes on nende endi segadusest ja valust niivõrd haaratud, et nende tegevust on raske mõista.

«​Ma võtan selle kõik vastu, sest iga kogemus on vajalik. Läbi kõige selle olen jõudnud arusaamisele, et elule avatus on see, mis aitab mul meeles pidada, kes ma olen – ja võimaldab mul vastu võtta ja avastada kõike, mida see pakub. Selles alistumises ja avatuses hakkab kõik palju suuremat mõtet omandama (ka minu kehas). Olla igas hetkes täiesti loomulik – see on minu jaoks kõige tõelisem ilu ja peegeldus sellest, kui kaugele keegi on jõudnud.»

Alusalu tõdeb, et ehkki elu ei ole täiuslik, on see absoluutselt elamist väärt.

«See muutub tõeliselt ilusaks, kui mõistate, et see areneb siin ja praegu – mitte kusagil kaugel. Ma olen sügavalt tänulik Elu eest ja iga hinge eest, kellega ma olen sellel teekonnal ristunud. Tänan teid, et olete osa sellest. Siin on järgmine peatükk – tänutundes, rõõmus ja usalduses.»

Saskia Alusalu teatas sportlaskarjääri lõpetamisest 2021. aastal, öeldes, et loodab jääda spordiga seotuks muude võimaluste kaudu.

Ta on muu hulgas omandanud ka nooremtreeneri kutse ja osalenud rahvusvahelisel treenerikursusel. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis bakalaureuseõpingud füsioteraapia erialal. Mullu alustas aga Tartu Ülikoolis magistriõpinguid.

Alusalu saavutas oma karjääri jooksul tiitlivõistlustel arvukalt kõrgeid kohti, kõige märgilisem neist oli 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiamängude neljas koht.

Alusalu on 38-kordne Eesti meister kiiruisutamises ja 89 Eesti rekordi omanik.