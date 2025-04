KEVADINE KUUMALAINE Soojad ilmad jätkuvad, nädala teises pooles on oodata suisa kuni +25 kraadi

«Saabuval nädalal tõuseb õhutemperatuur sisemaal 14..20°C-ni ja on võimalus, et nädala teises pooles juba kuni 25°C-ni. Sajupilvede all ja tuulele avatud rannikul on mõistagi külmem, samuti udu sees, mida on oodata rohkem saartel ja rannikualadel. Aeg-ajalt liigub üle maa ka vihmahooge ja kui õhukihistus peaks ebapüsivaks muutuma, siis ei saa mõnel pool ka äikest välistada - see on veel praegu väga ebamäärane ja vajab jooksvalt jälgimist.