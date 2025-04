«Tellisin üks päev laetud friikaid. Kas see on okei ja on ainult minu meelest veidi tarbija eksitamine?» uurib üks kodanik Redditis. Ta jagab ka fotot pettumust valmistanud tellimusest. ​«Tellitud läbi Bolti ja öeldi, et see on okei, sest on praktiliselt ja ohutult pakendatud ning kui pretensioone on, helistagu Olerexile.»