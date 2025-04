PILDID JA VIDEO «Kosmosesse lend ei ole kunagi kuumem olnud!» Katy Perry näitab koos saatusekaaslastega seksikaid kosmoseülikondasid

USA lauljast Katy Perryst ja teistest kuulsustest koosnev naiskond stardib sel kevadel Blue Origini missioonile NS-31.​



Auhinnatud palade «E.T.» ja «Firework» poolest tuntud staar ja teised lendavad Blue Origin New Shepardi raketiga. Missiooni juhib Lauren Sanchez, kes on Blue Origini miljardärist asutaja Jeff Bezose kihlatu. Sanchez värbas naiskonna, kuhu kuulub laulja, teadlased, filmitegija ja ajakirjanik, teatas märtsikuu alguses Live Science. ​



Sanchez ja Perry stardivad suborbitaalsele kosmoselennule Blue Origini Lääne-Texase stardipaigast koos STEMBoardi tegevjuhi ja endise NASA raketiteadlase Aisha Bowe’i, filmiprodutsendi Kerianne Flynni, telekanali CBS Morningsi kaassaatejuhi Gayle Kingi ja bioastronautika uurija Amanda Nguyeniga. Nad on esimene kosmosenaiskond pärast seda, kui Nõukogude Liit 1963. aastal saatis orbiidile kosmonaut Valentina Tereškova, kelllest sai esimene naine kosmoses. Sánchez loodab, et missioon «inspireerib järgmist põlvkonda kosmoseavastajaid,» vahendab Blue Origin.​