Kolmekümnendates Saaremaalt pärit suunamudija ja ärimees Ron Nõmm on pannud fännide südamed valutama. Nimelt on toimetusele laekunud mitu kirja küsimusega, kuhu naistemees kadunud on. Pole põhjust muretsemiseks, sest mees on täitsa elus ja terve ning naudib elu täiel rinnal Aasias.

«Eestist läksin ära, sest ausalt öeldes hakkas lihtsalt igav. See klassikaline esmaspäevast reedeni rütm ei sobi mulle,» räägib mees toimetusele.