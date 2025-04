«Ei saa ju olla nii, et ühel päeval avastad, et on kaabel veetud, mingit teatist pole saanud ja siis keegi vastuseid ka ei anna,» ütleb Margit, kelle sõnul veeti hiljuti tema teadmata üle tema krundi elektrikaabel. Nii vald kui Elektrilevi ütlevad, et kaabel on seal olnud juba aastakümneid.