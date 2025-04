VIDEO Häälesaates publikut üllatanud sugupuu uurija: olin Karl Killinguga dueti laulmise mõttest närvis

Saates «Ma näen su häält» osalenud sugupuu uurijal Andri Lobjakasel on esinemiskogemusi küllaga, kuid saatest pidi ta lahkuma teisena. Selles osas on tal süda rahul ning ta ütles, et mõte Karl Killinguga dueti laulmisest tegi teda närviliseks. Lisaks esinemistele on tal suur huvi sugupuude uurimise vastu.