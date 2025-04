AJAB KEELE SÕLME Norra massimõrvar Breivik vahetas teist korda ametlikult nime

Tänaseks 46-aastase massimõrvari jõletute tegude tagajärjel hukkus 2011. aasta 21. juulil kokku 77 inimest: Oslos korraldatud autopommiplahvatuses 8 ning Utøya saarel 69 inimest. 2012. aastal mõisteti ta 21 aastaks vangi, mis on karmim võimalik karistus Norras. Siiski on seaduses olemas klausel, et kui isikut hinnatakse ühiskonna jaoks jätkuvalt ohtlikuks, võib tema vangistust pikendada ning seda ka korduvalt. Tänu Norras kehtivatele väga liberaalsetele seadustele on tal tänaseks olnud juba mitu võimalust ka ennetähtaegset vabastamist taotleda, mis on aga jäetud rahuldamata. Meest tuntakse tänaseni eelkõige tema perekonnanime Breivik järgi.