OHHOO Tuuli Roosma kehastus maailma kõige kaunimas linnas geišaks

Kanal 2 reisisaate «Meie aasta Jaapanis» uues osas jätkub Tuuli Roosma ja Arbo Tammiksaare perekonna seiklus ning seekord vaadatakse üle üks väga tähtis tempel, kuhu on maetud 25 000 prostituudi surnukehad. Jaapanis öeldakse nende kohta konkubiinid. Kalmistut tuleb siiski piiluda vaid üle aia, sest see on sel hetkel parasjagu suletud. «Väga väikse pinna peal on see kõik ära mahutatud,» tõdeb Arbo.