ESMASPÄEVAL «KUUUURIJAS» Endist tippjalgpallurit süüdistatakse liiklusõnnetuses: politsei on lavastanud mind süüdi!

«Mind on süüdi lavastatud, praeguse seisuga pean hakkama kinni maksma autot, mida mina puruks sõitnud ei ole,» räägib Laasme saates.

Lugu sai alguse möödunud aasta veebruaris, kui Tallinna kesklinnas Sparta spordiklubi parklas toimus väidetavalt liiklusõnnetus. Laasme sai juhtunust teada alles kaks kuud hiljem, kui politsei temaga ühendust võttis. Talle esitati süüdistus, et ta on sõitnud otsa teisele pargitud sõidukile, põhjustades sellele kahjustusi, mille eest nõutakse temalt 3000 eurot. Politsei väitel lahkus Laasme pärast õnnetust sündmuskohalt.

Tauno Laasme Foto: Ekraanitõmmis saatest.

Laasme eitab kindlalt oma osalust õnnetuses ja vihjab võimalusele, et tegemist võib olla hoopis kindlustuspettusega. Ta toob oma jutu ilmestamiseks välja mitmeid asjaolusid, näiteks puuduvad sündmuskohalt igasugused videosalvestised, kuigi parkla ümbruses on mitmeid kaameraid. Samuti on kadunud politsei poolt tema autost tehtud fotod, mis võiksid tema süütust tõendada. Laasme ei mõista, miks politsei pole kaamerasalvestusi kasutanud.

Lisaks rõhutab ta, et tema autol puuduvad igasugused avarii jäljed. «Mina seda teinud ei ole. Fakt on see, et politsei lavastas mind süüdi, mul pole ühtegi kriimustust peal. See on jabur, mis politsei kokku keeranud on.»

Lisaks süüdistab Laasme politseid puudulikus ja kallutatud uurimises. Tema sõnul on toimikus märgitud avarii toimumiskohana Luha tänav, mis asub tegelikult Sparta spordiklubi parklast mitme kilomeetri kaugusel. Laasme on pöördunud oma kaebusega ka kohtusse, kuid seni on kõik instantsid tema kaebused tagasi lükanud. Praegu on asi riigikohtus.