«HOIATUSEKS KÕIGILE» Noorte ameeriklaste õnn võttis saatusliku pöörde, kui perekoer tappis nende beebi

Seitsmekuuse Elizah Turneri isa Kameron Turner räägib südantlõhestavast sündmusest, mis nende peret tabas. «Annaksin oma elu, et oma laps tagasi saada,» kirjutas ta päev pärast seda, kui perekoer oli Elizahi nii rängalt rünnanud, et beebi suri.

Saatuslik rünnak leidis aset 9. aprilli hommikul Ohio osariigi pealinnas Columbuses, vahendab väljaanne People. Politsei saabudes teatas isa, et koer ründas last ja see koer pandi autosse kinni. Kinnistul on aga veel kaks koera.