RÖÖGATU TRAHV Odavketi Magaziin külastajat ootas ees ebameeldiv üllatus: lähen viimase raha eest ostlema, aga rahakoti teevad parklas täitsa tühjaks!

«Käin Magaziinis poes mitte sellepärast, et see kaup mulle väga meeldib, vaid sellepärast, et sealt saab asju palju odavamalt,» räägib vanaproua Milvi, kes käis sel nädalavahetusel Tartu äärelinnas Ringtee Magaziinis ostlemas. «Kui me poest väljusime, oli kojamehe vahel 45-eurone trahv. Ma pidin seda nähes lihtsalt pikali kukkuma. Vaestele mõeldud poe ees tehakse siis selline trahv, mida makstes sa täitsa vee ja leiva peale jääd!» on vanaproua endast väljas.