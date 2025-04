Tommy Cash kutsuti provokatiivses loos kaasalöömise pärast ERRi vaibale

«Viimased kuud on olnud kohutavad.» Eurovisioonil häbipleki külge saanud Hollandi laulja avas viimaks suu

Veebruaris otsustas Joost Klein end välja elada Euroopa ringhäälingute liitu kritiseerivas loos, mis kandis nime «United By Music». Loo pealkirjas viidatakse Eurovisiooni samanimelisele tunnuslausele.

Käigu p*rse see kõik, ma tahan seda lihtsalt hardcore​'ilt.»

Eesti Rahvusringhäälingu elamussaadete juht Karmel Killandi pajatas hiljutises intervjuus Sky portaalile , et loo kohta sai ERR ka EBU-lt järelepärimise.

«Selgitasime, et mehed on tõesti sõbrad, aga selle lause EBU kohta («Fu** the EBU») laulis siiski Joost, kes võibki olla EBU peale pahane eelmise aasta kõrvaldamise tõttu, kus tal süüd siiski ei leitud,» selgitas Killandi intervjuus.