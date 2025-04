Uhkele peole on kohale tulnud ka Respekti solist Kerdo Mölder ning tema kihlatu Diana Klas. Püüdsime paari kinni, et uurida, kus toimuvad skandaalsed pulmad ning lisaks paljastab kõmuline paar, kes loovutas neile oma piletid, et nad saaksid suurüritust nautima tulla.