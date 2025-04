Ent Sükijainen ei oska öelda, milline nominatsioon teeb teda kõige rõõmsamaks: «Niimoodi on raske öelda, milline nominatsioon kõige rohkem rõõmu pakub. «Kuldse piletiga» tegime me midagi täiesti uut ja mul on hea meel, et see sai märgatud. Isegi toimetaja Mari on nomineeritud, nii et midagi me ikkagi õigesti tegime ja selle üle on mul väga hea meel. Tulin väikse ootusärevusega.» ​



Uue telehooaja kohta jääb saatejuht napisõnaliseks, sest tema prioriteedid on hetkel kodus: «Praegu olen ikkagi täiskohaga emme ja see on kõige parem töö.»​