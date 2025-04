🌕 Jäädes teravasse pingekolmurka Marsi ja Chironiga, on oodata liigset impulsiivsust ja haavumist.

🌕 Fookuses on tasakaal suhetes ning võtmeks on empaatiline suhtlemine.

Kuna tegu on kuutsükli kulminatsiooniga, võib see emotsioonid võimendatult pinnale tuua, et kõik, mis vaja, saaks läbivalgustatud ja läbikogetud – pärast seda vastav energia taandub.