INTERVJUU «Kuldvillaku» tšempioni tiitli pälvinud Janar Tiiroja: võidurahaga on eesmärk ka oma lapsepõlveunistus teoks teha

Pühapäeva õhtul Kanal 2 eetris olnud mälumängusaade «Kuldvillak» lõppes Viljandist pärit Janar Tiiroja võiduga. Kui mängija võidab viis järjestikust saadet, saab ta tšempioni tiitli. Kuna Janari jaoks on täna õhtune võit viies, kannab ta nüüd tšempioni tiitlit. Kui saatejuht Eeva Esse-Sõõrumaa küsis võiduka mängu lõpus Janarilt, millised on tema emotsioonid võidu osas, siis vastas Janar, et ei oska mitte midagi öelda ja tahaks tsiteerida klassikuid: «Poisid, tüdrukud, mida ma just tegin.»