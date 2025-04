Skandaalse Sean Combsi ehk Diddy kohtuistung hakkab lähenema, mistõttu tehakse viimaseid ettevalmistusi. Mehe juriidilises meeskonnas on toimumas muudatused ning räpparile tõttab appi üks mainekamaid staaradvokaate, kes on aidanud hädast välja nii mõnegi kuulsuse, vahendab Page Six.