ELU25 Toomas Kümmel: Moskva patriarhaadi ebaseaduslikkusest Eestis. Varro, sina loe ka läbi!

Neid inimesi seob ühine meeleheitlik viskumine Moskva patriarhaadi Eestis tegutseva kirikliku struktuuri kaitsele.

Miks nad seda teevad?

Olen kindel, et tegemist on arukate analüüsivõimeliste inimestega, kes tunnevad ka õigeusu ajalugu. Nende inimeste kirjutisi ja sõnavõtte hoolikalt jälgides torkab silma kaks kummalist momenti. Esiteks on neil inimestel kõigil sarnased jutupunktid, nagu nad oleksid omavahel kõiges enne kokku leppinud. Teiseks on mul mõne inimesega neist olnud FBs tuliseid vaidlusi sellel teemal.

Tihti juhtub, et nad jõuavad arutelu käigus oma küllaltki demagoogiliste väidetega tupikusse, sest neil pole midagi esitatud argumentidele vastata. Vahel on möödunud sellest õige vähe aega, kui nad on taas oma endiste väidetega platsis, justkui poleks vahepealset diskussiooni olnudki. Justkui mingi nähtamatu käsi sunniks neid nende ühesuguseid jutupunkte nagu mingit mantrat korrutama.

Valed ja demagoogia

Mis siis on need põhilised valeväited? Esiteks usuvabaduse piiramine, kusjuures ainult Moskva patriarhaadi kirikliku struktuuri koguduste osas. Teiseks, ühtsuse murdmine emakirikuga on kuritegu. Kolmandaks, öelge üks Eesti Vabariigi seadus, mida me oleme rikkunud. Neljandaks, tooge üks konkreetne näide, kuidas me oleme Eestile julgeolekuohuks. Kõik need jutupunktid on osavalt konstrueeritud ja põhinevad valedel ja demagoogial.