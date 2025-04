«Hakkasin teda filmima ja tal oli veel nii palju jultumust, et otse kaameras nimetada mind värdjaks ja mõnitada. Inimesed võivad ju parkimistrahvide peale ärrituda, aga ametnik ei saa vastata vulgaarsustega. Olen täiesti hämmingus, et endale lubatakse sellist kõnepruuki!» rääkis toimetusele video edastanud isik.

Tallinna munitsipaalpolitsei ameti korrakaitse osakonna juht Valdo Põder kommenteerib, et nad alustasid kõikide asjaolude väljaselgitamiseks distsiplinaarmenetlust. Menetluse ajaks on ametnik teenistusest kõrvaldatud.

«Täname inimest, kes ametnikuga konflikti sattununa pöördus otse munitsipaalpolitsei ameti poole asja lahendamiseks. Oleme tema ees ka vabandanud. Munitsipaalpolitsei amet on linnaelanikele avatud, hea ja väärikas partner kõigis linna puudutavates korrakaitselistes küsimustes. Nendele väärtustele peavad oma igapäevatöös tuginema kõik munitsipaalpolitsei ameti töötajad.»

«Paraku tuleb eesliinil töötades ette stressirohkeid olukordi. Puutume aeg-ajalt kokku inimestega, kes ei nõustu trahviotsusega, teinekord käitutakse ka ametnike suunas provotseerivalt ning elatakse enda frustratsioon nende peal välja. Kõigipoolne viisakus on igasuguse inimsuhtluse aluseks. Kuigi teatud olukordades saame aru, et ka ametnik satub kõrgendatud emotsionaalsesse seisundisse ning libastub oma käitumises, peame rõhutama, et vormi kandes tuleb jääda igasuguses olukorras väärikaks.»