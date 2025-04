Evelin Ilves leinab truud sõpra: kuis ilu ometi nii valus olla võib

«Kallis sõber, kes koos minuga hulga elulaineid kaasa purjetanud, sai täna 13-aastaseks,» kirjutas ta toona ühismeediasse tehtud postituses. «Lubasin talle ühel porisel ja paugutaval õhtul Tallinna kesklinnas, et ta saab veel maaelu ilu ja mõnusa mere võlu nautida. Ja nii õnnelik, et see lubadus sai täidetud ning targale ja truule kaaslasele tore vanaduspõlv kindlustatud. Kallid ja musid,» kirjutas Evelin toona.