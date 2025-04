KOHVIVÄRVI VESI Võru elanikke kimbutab veemure: töölt toon kanistritega kraanivett koju

«Meie vee kvaliteet on juba tükk aega katastroofiline. Alates 31. märtsist on olnud pruun vesi,» ütleb Võru elanik, kes elab oma suure perega kortermajas, millel vahetati märtsi lõpus pump. Pärast pumba vahetust mehe sõnul mure veega algaski. «Kaheteistkümnes päev on täna, üle mõistuse paljuks läheb juba,» ütleb ta lisades, et vetsupoti loputuskastis olev vesi on täiesti tumepruun.