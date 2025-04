MILLES ASI? Piletiost suve alguses Tartus toimuvale kontserdile osutus parajaks peavaluks: imelik, et nii palju tuli võimelda sellega

Juunikuu alguses annab Tartus kontserdi Sergio Cortes, kes on silmapaistev Michael Jacksoni jäljendaja. Kontserdile soovis pileti osta ka tartlanna Liisa, keda üllatas, kui pikaajaliseks võib osutuda ühe pileti hankimine. «Valisin kohad ära, kuid ostukorv oli sellest hoolimata tühi ning tasuda polnud võimalik. Proovisin palju kordi mitme nädala jooksul. Kui sõbrannal piletiost õnnestus, siis mul mitte,» räägib Liisa. Osta Pilet OÜ esindaja ütleb, et ainus ostu mitteõnnestumise põhjus on see, et ostja ei ole andnud nõusolekut oma andmete töötlemiseks.