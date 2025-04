PÄIKSELISED KLÕPSUD Katri Teller jagab fännidega värskeid reisipilte: eksisin, kuid leidsin ennast

«2006. aastal 24-aastasena vabastasin end mittetoimivast suhtest ja stressirohkest tööst. Müüsin ka oma kodu ja see andis mulle piisavalt raha, et võtta aeg maha ja maailmas ringi rännata. Kuid vaid nädal aega hiljem võtsin vastu uue töö ja kohtasin uut poiss-sõpra ja ostsin korteri just vahetult enne majanduskriisi algust,» kirjutas toona Teller, lisades, et nüüd põrutab ta aga välismaale.​