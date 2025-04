Mees suundus 9. aprillil koos sõpradega ühte Californias Palm Springsis asuvasse kohvikusse, kus meest oodanud paparatsod vihastasid muusiku täiesti välja. Loomulikult on hetkel popstaar suure luubi all arvestades tema viimaseid väljaütlemisi ja postitusi, ent laulja ise arvab, et talle tehakse liiga.