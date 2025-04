PÄEVAHOROSKOOP 11. aprill: Lõvil on tööalaselt raske, Skorpionit ootavad rõõmustavad uudised

Panustad oma energia töösse. Sul on kõrged eesmärgid: tahad nii oma rahalist seisu parandada kui ka positsiooni tugevdada. SÕNN

Oled nüüd küllaltki sõnakas ja seisad oma arvamuse eest. Et oma seisukohti teistele selgeks teha, ei põlga sa ära ka vaidlemist. KAKSIKUD

Tööalaselt on päev raske. Sul tuleb endast palju anda, samas ei pruugi sa selle eest tunnustust saada, palgalisast rääkimata. NEITSI

Lähisuhted on sulle ülimalt tähtsad. Ent nende arendamiseks ei tohi sa kannatamatult tegutseda, vaid pead suutma oodata. KAALUD

Oled algust teinud õigete asjadega. Nüüd on aga keerukam päev, mis võib tuua tagasilööke, mis sunnivad sind tehtud valikutes kahtlema. SKORPION

Küllap jõuab sinuni rõõmustavaid uudiseid. See, mida teised inimesed teevad ja kuidas nad sinuga käituvad, lisab sullegi motivatsiooni. AMBUR

Merkuur on saatusesõlmega ühenduses, mõtted on tähenduslikel teemadel. Kui teed vaimset tööd, on süvenemisvõime suurepärane.