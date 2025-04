ÜLEVAADE Jaeketid kommenteerivad: milliste võimalustega endale töötajaid meelitatakse ja hoitakse?

Pole saladus, et jaekaubanduses on teenindajate ja kassapidajate hulgas personalivoolavus tihtipeale suur ning erinevad poeketid konkureerivad töötajate leidmise nimel iga päev. Milline on olukord täpsemalt? Uurisime kuuelt suurimalt jaeketilt, millega nemad töötajaid motiveerivad ning kas viimasel ajal on personaliolukorras ka mingeid olulisemaid muutusi toimunud.