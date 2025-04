VIDEO Kõik siniste silmadega inimesed võivad põlvneda ühest esivanemast

2008. aastal väitis Taani geneetiku Hans Eibergi juhitud Kopenhaageni ülikooli uuring, et kõik sinist värvi silmad on seotud ühe esivanemaga, kes elas 6000 – 10 000 aastat tagasi. See kontseptsioon on järgnevate aastate jooksul pärast artikli avaldamist pidevalt uudistes ja sotsiaalmeedia postitustes esile kerkinud. Lihtsamalt öeldes meeldib inimestele uurida, kust ja kuidas nad oma silmavärvi saanud on.