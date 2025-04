TAAS KOHTU ALL Ärikaksik Tiit Märtmani süüdistatakse hotelli fuajees laamendamises, mehe enda sõnul kukkus kallis monitor kogemata maha

Ärikaksik Tiit Märtmani (39) nimi on meediaveergudelt läbi käinud korduvalt. Ärikaksikud ehk Tiit ja tema kaksikvend Teet Märtman (endise nimega Kääpa) said tuntuks 2010. aastal «Võsareporteri» saatest, kus palgata jäänud töömees käis ärikaksikutelt oma palka välja nõudmas. Selgus, et mehed polnud oma töötajatele tänavakivide paigalduse eest lubatud raha maksnud. Sarnast skeemi, kus tellijale antakse lubadus töö ära teha, kuid tegelikult võetakse endale vaid raha, on nad korranud ka hiljem.