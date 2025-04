KLÕPS Juba nii suur! Karl-Erik Taukar ja Kerli Kivilaan tähistasid poja kaheaastaseks saamist

2023. aasta aprillis said muusikud Karl-Erik Taukar ja Kerli Kivilaan lapsevanemateks.

«Tere, poeg!» kirjutas Kerli Instagrami tehtud postituses, kus andis teada, et nende pisipoeg sündis 9. aprillil. «Aitäh, hea Pelgulinna Sünnitusmaja kollektiiv, et meie eest nii hästi hoolitsesite, oleme teile igavesti tänulikud.»

Kolmapäeval tähistati aga juba poja Tomi kaheaastaseks saamist!

«Mees nagu möödaminnes kahene,» nentis Taukar Instagrami storys jagatud armsa klõpsu juures.

Mees nagu möödaminnes kahene! Foto: Kuvatõmmis Instagramist

Detsembris rääkis Taukar saates «Hommik Anuga», et üritab olla sama hea isa, kui on lapse ema Kerli, kes on muusiku sõnul hoolivam ja hellem. «Ma olen väga tänulik, et ta mu ellu tuli,» rääkis Taukar toona, kui poeg oli 8-kuune. «Ma olen selline isa, kes üritab olla sama hea, kui on ema, sest ta on minust parem... Mu lapsel on väga vedanud, sest tal on väga hea ema. Ma proovin tema moodi olla,» lisas ta.

Poega nad üleliia nende aastate jooksul sotsiaalmeedias eksponeerinud ei ole.

«Meil on kokkulepe, et kui ta kasvab niivõrd suureks, et tahab väga minna kuskile pildile, siis hea küll. Kuni ta ennast veel väljendada ei oska, hoidume sellest. Pildid jäävad ju igaveseks internetti,» rääkis Taukar mõni aeg tagasi «Telehommikus».